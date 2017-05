YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Muhammed Zühdü Efendi Anma ve Hayır Yemeği" bu sene 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Her yıl çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımla gerçekleşen ve binlerce insanı ağırlayan Recepli Muhammed Zühdü Külliyesindeki hazırlıklar tamamlandı. Kur'an-ı Kerim, vaaz, Mevlid-i Şerif, ilahiler, Tevhid ve Kur'an hatim duaları ile başlayacak olan program, öğle namazının ardından kabir ziyaretinin yapılması ile tamamlanacak. Programda her yıl olduğu gibi etli nohut, keşkek, zerde tatlısı ve köy ekmeğinden oluşan hayır yemeği saat 09.30'dan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Hayır yemeğine gitmek isteyen Manisalılar ise saat 08.00'de Manisa Garajı, Molla Şaban Camii, Hüsrev Ağa (Araplar) Camii ve Karaköy Kur'an Kursu önünden kalkacak araçlarla Recepli'ye gidebilecek. Her yıl binlerce insanın katıldığı programa bu yıl da yoğun katılım olması bekleniyor.

Muhammed Zühdü Efendi kimdir?

Muhammed Zühdü Efendi, 1882 senesinde Yuntdağı Asmacık köyünde doğdu. Köyünde hıfzını bitirip Bergama Karacaahmet Medresesinde tahsiline devam etti. 1903 senesinde Konya Kadınhan'a giderek zahiri ilmini aralıksız sürdürdü. 1909'da Asmacık köyüne dönünce köylüler tarafından yaptırılan medresede 16 sene öğrenci okuttu. 1925 senesinde Recepli köyüne göç etti. Muhammed Zühdü Efendi; manevi ilmini Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi'nin halifesi Akhisarlı Abdülcelil Efendi'den aldı. Yuntdağına halka kurup, insanlara hizmet etti. Muhammed Zühdü Efendi, her yıl Mayıs ayında Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce kişinin katılımıyla, türbesinin bulunduğu Recepli Mahallesi Muhammed Zühdü Külliyesi'nde düzenlenen hayır etkinliğiyle birlikte anılmaya devam ediyor.

15.05.2017 15:15:21 TSI

