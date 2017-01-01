ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:15
Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor
Recepli, hayır yemeğine hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Muhammed Zühdü Efendi Anma ve Hayır Yemeği" bu sene 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Her yıl çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımla gerçekleşen ve binlerce insanı ağırlayan Recepli Muhammed Zühdü Külliyesindeki hazırlıklar tamamlandı. Kur'an-ı Kerim, vaaz, Mevlid-i Şerif, ilahiler, Tevhid ve Kur'an hatim duaları ile başlayacak olan program, öğle namazının ardından kabir ziyaretinin yapılması ile tamamlanacak. Programda her yıl olduğu gibi etli nohut, keşkek, zerde tatlısı ve köy ekmeğinden oluşan hayır yemeği saat 09.30'dan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Hayır yemeğine gitmek isteyen Manisalılar ise saat 08.00'de Manisa Garajı, Molla Şaban Camii, Hüsrev Ağa (Araplar) Camii ve Karaköy Kur'an Kursu önünden kalkacak araçlarla Recepli'ye gidebilecek. Her yıl binlerce insanın katıldığı programa bu yıl da yoğun katılım olması bekleniyor.
Muhammed Zühdü Efendi kimdir?
Muhammed Zühdü Efendi, 1882 senesinde Yuntdağı Asmacık köyünde doğdu. Köyünde hıfzını bitirip Bergama Karacaahmet Medresesinde tahsiline devam etti. 1903 senesinde Konya Kadınhan'a giderek zahiri ilmini aralıksız sürdürdü. 1909'da Asmacık köyüne dönünce köylüler tarafından yaptırılan medresede 16 sene öğrenci okuttu. 1925 senesinde Recepli köyüne göç etti. Muhammed Zühdü Efendi; manevi ilmini Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi'nin halifesi Akhisarlı Abdülcelil Efendi'den aldı. Yuntdağına halka kurup, insanlara hizmet etti. Muhammed Zühdü Efendi, her yıl Mayıs ayında Türkiye'nin çeşitli illerinden binlerce kişinin katılımıyla, türbesinin bulunduğu Recepli Mahallesi Muhammed Zühdü Külliyesi'nde düzenlenen hayır etkinliğiyle birlikte anılmaya devam ediyor.
(ÖND-ÖA)

15.05.2017 15:15:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir personeline arşiv bilinci semineri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ARŞİV BİLİNCİ SEMİNERİ
Artan motosiklet kullanıma karşı tedbirler artırıldı
YEREL

ARTAN MOTOSİKLET KULLANIMA KARŞI TEDBİRLER ARTIRILDI
Öğrenciler yer altı sularıyla ilgili MASKİ'den bilgi aldı
YEREL

ÖĞRENCİLER YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ MASKİ'DEN BİLGİ ALDI
Yunusemre Belediyesi Ahmet'i yalnız bırakmadı
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ AHMET'İ YALNIZ BIRAKMADI
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu
YEREL

DEMİRCİLİLER KEŞKEK ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Demircililer Keşkek Şenliğinde buluştu
YEREL

DEMİRCİLİLER KEŞKEK ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Irlamaz Aquapark yaza hazırlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AQUAPARK YAZA HAZIRLANIYOR
Irlamaz Aquapark yaza hazırlanıyor
YEREL

IRLAMAZ AQUAPARK YAZA HAZIRLANIYOR
Salihli, masa tenisinde 2. lige yükseldi
YEREL

SALİHLİ, MASA TENİSİNDE 2. LİGE YÜKSELDİ
Salihli 54'üncü şiir ikindilerine hazırlanıyor
YEREL

SALİHLİ 54'ÜNCÜ ŞİİR İKİNDİLERİNE HAZIRLANIYOR
Salihli Ticaret Borsası şehit ailelerini ağırladı
YEREL

SALİHLİ TİCARET BORSASI ŞEHİT AİLELERİNİ AĞIRLADI
Çiftçiler Günü'nde kaymakamdan çiftçilere müjde
YEREL

ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE KAYMAKAMDAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Öğrenciler çevre konusunda bilgilendirildi
YEREL

ÖĞRENCİLER ÇEVRE KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bal veriminde yüzde 25 artış bekleniyor
YEREL

BAL VERİMİNDE YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENİYOR
Yunusemre'de camiler Ramazan'a hazırlanıyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE CAMİLER RAMAZAN'A HAZIRLANIYOR
Mezarlıklarda titiz çalışma
YEREL

MEZARLIKLARDA TİTİZ ÇALIŞMA
Darkale yolundaki hafriyatlar temizlendi
YEREL

DARKALE YOLUNDAKİ HAFRİYATLAR TEMİZLENDİ
Forum Magnesia'dan anneleri güldüren etkinlik
YEREL

FORUM MAGNESİA'DAN ANNELERİ GÜLDÜREN ETKİNLİK
Sarıgöl'ün elektrik trafoları renkleniyor
YEREL

SARIGÖL'ÜN ELEKTRİK TRAFOLARI RENKLENİYOR
Kent Müzesi ilk misafirlerini ağırladı
YEREL

KENT MÜZESİ İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI EDEBİYATTA TREN, TRENDE EDEBİYAT SEMPOZYUMU
İzmir'de trafik kazası: 4 ölü
YEREL

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."