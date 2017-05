YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi Kent Konseyi Almanya'da 15 Temmuz'u anlattı

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, 'Yabancı Düşmanlığının Zararları' ve 'Sporun Birleştiriciliği' konulu proje kapsamında Almanya'nın Lahn Dill bölgesinde 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sonrası Yaşananlar' ile 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konularında Alman gençlerle bilgi paylaşımında bulundu.

Osmangazi Belediyesi'nin kardeş şehri Lahn Dill ile Avrupa Birliği projeleri kapsamında Almanya'ya giden Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Lahn Dill Kreis Wetzlar Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetlere katıldı. Ziyaretle ilgili bilgi veren Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, "Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, iki kardeş belediye arasında uzun süredir çalışılan bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Aslında, her ne kadar büyük gibi görünse de dünya çok küçük. Her dalda yapacağımız iş birliğinin son derece mükemmel neticeler vereceğine inanıyorum. Özellikle ülkemizin de yer aldığı coğrafyada yaşanan savaşlar dikkate alındığında, bizlerin dünya barışına yapacağı her türlü katkıdan son derece gururluyuz. Bizim kardeş şehir ilişkilerine bakış açımız, dünya barışına katkı sağlamak, insanların, bizi, Türkiye'yi Bursa'yı ve Osmangazi'yi daha yakından tanımasını sağlamak" dedi.

projenin konu başlıklarını 'Yabancı Düşmanlığının Zararları' ve 'Sporun Birleştiriciliği' olarak seçtiklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gençlik Meclisi üyelerimizden oluşan heyetle gittiğimiz Lahn Dill'de katıldığımız faaliyetlerde demokrasi tarihinde görülmemiş bir şekilde bütün seçimleri üst üste kazanan bir hükümete ve yine halk tarafından doğrudan seçilmiş cumhurbaşkanına karşı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin bilgiler paylaştık. Türk demokrasisi böylesine ağır bir saldırıya uğrarken, dost ve müttefik olarak bildiğimiz devletlerden ilk anda bir destek göremediğimizi söyledik. Avrupa ülkelerindeki bireysel terör saldırılarında bile kenetlenerek, dünyaya birlikte mesaj veren müttefiklerimizin, nedense Türkiye'deki darbe girişimine karşı aynı hassasiyeti gösteremediklerini, ya da seslerinin oldukça cılız çıktığını, müttefiklerimizden de aynı hassasiyeti beklediğimizi ifade ettik".

