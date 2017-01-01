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Ceyhan Cemevinin temeli atıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:15
Ceyhan Cemevinin temeli atıldı
Ceyhan Cemevinin temeli atıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan ilçesinde bin 550 metrekare arsa üzerinde 4 katlı olarak yapılacak Ceyhan Cemevinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.
Ceyhan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi Cemevi temel atma töreni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Sözlü, yapılacak cemevinin bodrum katında morg ve gasilhanede cenaze hizmetleri verileceğini söyledi. Zemin katta yine cenaze hizmetlerine dönük taziye odaları bulunacağını belirten Sözlü, bu katta toplu yemek hizmetlerinin verileceğini, binanın birinci katında konferans salonu, 30 kişilik misafirhane ve idari birimler yer alırken, en üst katın ise cemevi olarak düzenleneceğini bildirdi.
Sözlü, cemevi yapmalarının amacını ise şöyle açıkladı: "Cumhuriyet nesli olarak borcumuzu, sorumluluğumuzu yerine getirmek noktasında Cumhuriyet'in çocuklarına bu ülkenin vatandaşı olduğunun şerefini, hazzını hissettirebilmek. Bu, çağdaş Türkiye'de bize düşen yegane sorumluluktur. Bu eserlerimizin hizmete sunulmasıyla birlikte Adana'da inanç temelli bir uzlaşı tesis etmek noktasında çok mesafe kat edeceğiz" dedi.
Hz. Ali'nin yolunun Hz. Muhammed'in yolu olduğunu vurgulayan ve Hz. Muhammed'in "Birbirini sevmeyenler iman etmiş olmaz" hadisini hatırlatan Sözlü, "Ortak paydamız ülkemiz. Cumhuriyetimizi, milletimizi omuzlar üzerinde taşıyacak, milletler içinde en yüksek konuma getireceğiz. Cumhuriyet nesli olarak bu bizim sorumluluğumuz. Bu hukukla, demokratik kültürü içselleştirmekle olur" diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak çağdaş Türkiye inşasına katkı sunmak adına bu hizmetin yapıldığını dile getiren Sözlü, "Sizlere hizmet etmek gayesindeyim. Şehrimizdeki insanlara Allah rızası için hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Aleviler bu toplumda vardır; halk nezdinde kabul edilmemek gibi bir durum yok. Samimi bir dille, yaklaşımla çözülmeyecek sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Sözlü ve protokol üyelerinin butona basmalarıyla cemevinin temeli atıldı.
(KYM-Y)

15.05.2017 15:15:53 TSI
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