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Başkan Uyan: "Tüm çiftçimiz başımızın tacıdır"



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TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Dünya Çiftçiler Günü" münasebetiyle Marmaraereğlisi Çiftçi Malları Koruma Kooperatifini ziyaretinde, "Tüm çiftçimiz başımızın tacıdır" dedi.

Başkan İbrahim Uyan, Başkanı Veli İhsan Minaz, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede çiftçilik ile geçimlerini sağlayan vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette, Kooperatif Başkanı Veli İhsan Minaz, yönetim kurulu üyeleri ve ilçede çiftçilik ile geçimlerini sağlayan vatandaşlar ile bir süre görüşen Başkan Uyan, çiftçinin bu özel günlerini kutlayarak sorunları hakkında bilgiler aldı. Ülke ve dünya genelindeki çiftçilik ve çiftçiliğin sorunları ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Ziyareti sırasında bir konuşma yapan Başkan Uyan, "Ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesi ve gelişmesinde, tarımsal üretimin her aşamasında insan odaklı çalışan, emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan, sofralarımıza kadar gelen ekmeği, meyveyi ve sebzeyi üreten çiftçimizin 14 Mayıs 'Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor ve tüm çiftçimizin baş tacımız olduğunun bilinmesi temennisiyle bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



15.05.2017 15:16:50 TSI

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