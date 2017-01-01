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Devrek Müftülüğünden yiyecek içecek kermesi



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek Müftülüğü, Devrek Kız Kuran Kursunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kermes düzenledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Müftülüğü tarafından yiyecek ve içecek kermesi düzenlendi. İnönü Caddesinde düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren Devrek Müftüsü Mahmut Çakır, "Devrek İlçesi Merkez Kız Kur'an Kursumuzun ihtiyaçlarında kullanılmak ve diğer kurslarımızın tanıtımı maksadıyla organizasyonunu sağlanan ve yılsonu etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Diyanet Vakfı Devrek şubesi öncülüğünde hayata geçirilen kermesimize destek veren tüm Devrek halkına teşekkür ediyorum. Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler tarafından evlerinde bin bir zahmetle hazırlayarak vatandaşlarımıza servislerini sağlayan personelimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(FE-GY-Y)



15.05.2017 15:18:08 TSI

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