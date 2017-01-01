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Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesined Engelliler Haftası, Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Okul Müdürü Altan Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Daha sonra okulumuzu yaptıran Hayırsever Fernur Sözen duygu yüklü konuşması katılımcıları duygulandırdı. Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu Özel Alt Sınıfı öğrencisi Şuayip Şahin'in şiir okuduğu programda; Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel alt sınııfı öğrencileri hazırlamış oldukları birbirinden güzel ve renkli gösterileri sunarak sevgi ve emekle engellerin nasıl aşıldığını gözler önüne serdiler. Program Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Fernur Sözen Hanımefendi çok sayıda daire amiri, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

(EME)



15.05.2017 15:19:17 TSI

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