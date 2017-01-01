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Yıldırım'a afet yönetim merkezi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçeye deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve STK'ların yararlanacağı bölümler bulunan "Afet ve Acil Yönetim Merkezi" kazandıracaklarını söyledi.

Yıldırım'ın deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçenin er yada geç bu gerçekle yüzleşeceğini söyledi. Mahalli idare olarak Yıldırım'ı muhtemel bir depreme karşı hazır hale getirmek için bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Edebali, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birisini başlatmalarının en önemli faktörlerinden birisinin bu gerçek olduğuna işaret etti. Afetlerle mücadele etmenin birçok boyutu bulunduğunu güvenli konutlar inşa etmenin ise bunun sadece bir yönü olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Afetlerle baş çıkabilmenin en kolay yolu öncesinde yapılan hazırlıklar ve bilinçlendirme faaliyetleri. Bu kapsamda arama kurtarma birimlerimizi yeniden yapılandırdık. Personelimizi yoğun eğitim süreçlerine tabi tuttuk. 20 personelimiz ve 2 tam donanımlı aracımızla muhtemel afet durumlarına anında müdahale edebilecek konumdayız. Yine 20 mahallemizde bünyesinde öncelikli hayat elemanları ve acil müdahale ekipmanları bulunan deprem depoları oluşturduk. 15 okulda 5 bin 164 öğrencimize temel afet ve yangın eğitimi verdik" diye konuştu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde inşaatı süren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin ilçedeki önemli bir açığı kapatacağını ifade eden Edebali, "Bin 495 metrekare alan üzerine inşa edilecek merkezin bünyesinde deprem izleme istasyonları, eğitim salonları ve sivil toplum kuruluşlarımızın yararlanacağı bölümler bulunacak. Çağın gereklerine uygun olarak yapılacak merkezimizde eğitim çalışmalarımız aratarak devam edeceği gibi, sadece deprem için değil, yangın ve lodos gibi olası afetlere karşı çalışmalar yürütülecek" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



15.05.2017 15:19:35 TSI

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