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Altınovalılardan kan bağışı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:21
Altınovalılardan kan bağışı

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde kan bağışı kampanyasına belediye ve resmi kurum çalışanları ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Altınova Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Daire amirleri, kamu çalışanları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.
Dr. Ahmet Hamdi Usman nezaretindeki Kızılay ekibi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kızılay ekibi daha sonra gün boyu belediye binası önünde kan bağışlarını kabul etti.
(MM-MŞ)

15.05.2017 15:21:58 TSI
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