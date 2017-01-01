YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınovalılardan kan bağışı

Altınovalılardan kan bağışı



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde kan bağışı kampanyasına belediye ve resmi kurum çalışanları ile vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Altınova Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Daire amirleri, kamu çalışanları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Dr. Ahmet Hamdi Usman nezaretindeki Kızılay ekibi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kızılay ekibi daha sonra gün boyu belediye binası önünde kan bağışlarını kabul etti.

(MM-MŞ)



15.05.2017 15:21:58 TSI

NNNN

