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Kocasinan Akademi'nin küçükleri Kayseri protokolü ile röportaj yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:22
Kocasinan Akademi'nin küçükleri Kayseri protokolü ile röportaj yaptı
Kocasinan Akademi'nin küçükleri Kayseri protokolü ile röportaj yaptı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Akademi öğrencileri mikrofonlarını Kayseri protokolüne uzattı. Protokol üyeleri röportajlarda anneler günü mesajı vermenin yanı sıra annelerine ilişkin unutamayacakları anılarını ve en çok sevdikleri anne yemeğini de çocuklarla paylaştı.
Kocasinan Akademinin Muhsin Eren Polat, Rifat Yıldırım, Ali Baran Karaca, Ecrin Naz Karaca ve Şeyma Eke isimli gözüpek muhabirleri Anneler günü dolayısıyla Şehir protokolünün önde gelen isimleri ile röportaj yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Diyanet İhtisas Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven miniklerin sorularını içtenlikle cevaplandırdı.
Kocasinan Akademi öğrencilerinin ilk adresi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik oldu. Tüm annelerin anneler gününü kutlayan Başkan Çelik en sevdiği anne yemeğini ve annesine ilişkin unutamadığı anları aktarırken gençlere ders niteliğinde cevaplar verdi. Evlatların her zaman annelerinin duasını alacak işler yapması gerektiğine değinen Başkan Çelik, "Annelerimiz ettikleri dualarla bizlerin ve evlerimizin huzur ve bereket kaynağıdır. Bizler her zaman annelerimizin duasına talip olmalıyız." dedi.
Minik öğrenciler daha sonra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a konuk oldu. Akademi öğrencilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, Anneler Günü röportajına günün anlam ve önemini tam olarak anlatan "Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş" sözüyle başladı. Hüzünde de mutlulukta da ilk kapısı çalınanların her zaman anneler olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Anneler bizleri ilk olarak karınlarında yetiştiriyor, hayata getirdikten sonra da hayata hazırlıyor. Bizleri hayatımız boyunca koruyup kollayan yegane varlıkların başında annelerimiz geliyor. Bize bu toprakların vatan olarak kalmasında en büyük pay şehitlerimizindir. O nedenle bu anlamlı günde tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da röportajında İslam dinin anneye olan bakış açısını aktardı. Palancıoğlu açıklamasında "Dinimiz İslam Annelerin yerini net olarak belirlemiş ve "Cennet annelerin ayakları altındadır" demiş. Dolayısıyla annelerimiz baş tacımız, Allah onları başımızdan eksik etmesin." İfadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise Necip Fazıl Kısakürek'in "Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar." dizeleriyle gençlere annenin önemini aktardı. Bir günün değil her günün anneler günü olarak geçirilmesi gerektiğini belirten Elmalı, "Canımız yandığı zaman ilk olarak 'Vay Anam' deriz. Çünkü bize en yakın annemizdir." diye konuştu.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) annesini küçük yaşta kaybettiğini ancak iki kadını annesi olarak gördüğünü anlatan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan peygamberimizin annelerine nasıl davrandığını nasıl iltifatlarda bulunduğunu şu sözlerle anlattı.
"Anne evladını dokuz ay karnında, ölünceye kadarda bağrında, kalbinde taşıyan varlıktır. Annenin kıymetini anlatan bilgileri Peygamberimizden öğreniriz. Küçük yaşta annesini kaybeden peygamberimizin bir sütannesi vardı. İsmi Halime. Kendisini emziren, besleyen yetiştiren bir anne. Peygamber olduktan sonra efendimiz sütannesi eve geldiği zaman ayağa kalkıyor, cübbesini çıkarıyor ve onun altına sererek ona ikramda bulunuyordu. Kendisinin yetişmesinde büyük emekleri olan Ümmü Eymen isimli kadını da annesi gibi gören peygamberimiz kendisine iltifatlarda bulunurdu. "kim cennetlikbir kadın görmek isterse Ümmü Eymen'e baksın"
Kocasinan Akademinin kendinden emin ve özgüvenli öğrencileri son olarak İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ile röportaj yaptı. "Annelerimizi bir gün değil her gün sevelim, bir gün değil her gün hatırlayalım" diyen Güven,annelere olan saygı ve sevginin bütün günlerde olması gerektiğine dikkat çekti.
Kocasinan Akademi öğrencileri Muhsin Eren Polat, Rifat Yıldırım, Ali Baran Karaca, Ecrin Naz Karaca ve Şeyma Eke'nin imza attığı bu başarılı röportaj, Kocasinan Belediyesi tarafından hafta sonu süresince gerçekleştirilen Kuşçu Tatil Köyü Tanıtım Günleri etkinliğine katılan protokol üyelerine ve vatandaşlara dev ekrandan seyrettirildi.
(SK)

15.05.2017 15:22:19 TSI
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