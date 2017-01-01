Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
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SAKARYA (İHA) - Serdivan'ın Selahiye, Kuruçeşme, Hamitabat, Reşadiye ve Kazımpaşa Mahallerini kapsayan doğalgaz projesinde çalışmalar son hız devam ediyor.
Serdivan Belediyesi, Nisan ayında başlatılan doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi verdi. Açıklamada çalışmalar boyunca yetkili firma AGDAŞ ile ortak hareket edildiği belirtilerek, "Çelik hat, ana hat ve servis hattı olmak üzere yaklaşık 43 kilometre uzunluğundaki projede, 700 adet servis kutusu montajı da yapılacak. Çalışmaların ilk etabı olan polietilen ana hat döşemesinin ardından yapılacak olan testle, servis hatlarına başlanacak. Ağustos ayı içerisinde ilk denemeler yapılacak. Projede çalışmalar, başladığı günden bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Polietilen ana hatların yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandı" dediler.
Yetkililer ayrıca doğalgaz kullanımı için dönüşümün ve aboneliğin şart olduğu belirterek Eylül ayına kadar vatandaşlardan dönüşüm ve abonelik işlemlerini tamamlamaları gerektiğini ifade ettiler.
(BCT-GY
15.05.2017 15:22:47 TSI
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