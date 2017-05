YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Polat'tan Malatyaspor kutlaması

Belediye Başkanı Polat'tan Malatyaspor kutlaması



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Süper Lige yükselme başarısı gösteren Evkur Yeni Malatyaspor'un her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

TFF 1.Liginde 2016-2017 Futbol Sezonunun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Evkur Yeni Malatyaspor tüm Malatyalıların ortak sevinci, ortak umudu ve ortak gururudur. Kentimizin gözbebeği olan Evkur Yeni Malatyaspor bütün başarıları hak etmektedir. Malatya İnönü Stadında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Boluspor karşılaşmasından sonra sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor'u canı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Malatyaspor taraftarının desteği takdire şayan"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sergilediği üstün başarısıyla tüm Malatyalıları sevince boğduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Boluspor maçında Malatya İnönü stadındaki atmosfer gerçekten takdire şayandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen binlerce Malatyaspor sevdalısı hemşerilerimizin birlik ve beraberlik ruhuyla takımına sahip çıkması Malatya'nın gücünü göstermektedir. 12 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige yükselen kentimizin güzide takımının bu başarısı tüm Malatyalıların el birliği ile yakaladığı bir başarıdır. Bolu maçından sonra sokaklara taşan ve gönüllerince bu zaferi kutlayan Malatyaspor taraftarların yaşadığı mutluluk her şeyin üstündedir. Sadece Malatya'da değil, Dünya'nın ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan değerli hemşehrilerimiz de yıllar sonra Süper Lige yükselmenin heyecanını yaşadı. Bu güzel tabloyu ve sevinci bizlere yaşatan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig başarısında emeği olanlar unutulmaz"

Evkur Yeni Malatyaspor'un zorlu ve çetin lig mücadelesinde hedefe koşarken büyük bir mücadele sergilediğini ifade eden Başkan Polat, "Şampiyon olmak, Süper Lige çıkmak kolay kolay yakalanan bir sonuç değildir. Başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi olmak üzere; Büyük bir fedakarlık ve özveriyle "Hep Destek, Tam Destek' sloganıyla Yeni Malatyasporumuza sahip çıkarak, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır'a, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Direktörümüz İrfan Buz, antrenörlerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz bu başarının mimarlarıdır. Sezon başından beri rakipleri karşısında sahada üstün bir mücadele ortaya koyan takımımız, şehrimize eşi benzeri olmayan bir gurur yaşattılar. Bu başarıda emeği olan herkes Malatya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu başarıda emeği olanlar unutulmaz" şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lige çıkması için çok ciddi desteklerin sağlandığına dikkat çeken Başkan Polat, "Öncelikle takımı her türlü şartta destekleyen, iç ve dış saha maçlarında tribündeki yerini alarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Malatyaspor taraftarlarını, Malatyaspor sevenlerini, Malatya sevdalılarının emeklerini ve çabalarını takdir ediyorum. Takımımızı destekleyen fedakar Malatyaspor taraftarlarımızın çabası, gayreti ve inancı yakalanan başarının temelini oluşturmaktadır. Evkur Yeni Malatyaspor'un şampiyon olması için tüm gücünü ortaya koyan, takımı bir an olsun yalnız bırakmayan başta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere Sayın Valimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Milletvekillerimiz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ile siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kamu ve kuruluş müdürlerimiz ve çok kıymetli Malatyalılar bu süreçte el birliği yaparak takımın süper lige çıkması için büyük bir kenetlenme sağladılar. Omuz omuza verilen mücadele sonunda Süper Lige yükselmek Malatyalıların ortak başarısıdır. Önümüzdeki sezon için Evkur Yeni Malatyaspor'umuza başarılar dilerim" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



15.05.2017 15:24:50 TSI

NNNN