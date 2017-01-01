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Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:25
Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret
Kaymakam Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, şehit Suat Karasu'nun annesi Mesele Karasu'yu evinde ziyaret etti.
Kaymakam Kılıç, 2000 yılında vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Suat Karasu'nun annesi Melese Karasu'yu evinde ziyaret etti. Şehit annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Kılıç, ziyaret boyunca şehit annesiyle yakından ilgilendi. Ziyaret sebebiyle duygusal anlar yaşayan anne Karasu, Kaymakam Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyleyen şehidin kardeşi Fuat Karasu, "Sembolik bir gün olan Anneler Günü'nde böyle ince bir davranışın sergilenmiş olması annemi mutlu etti. Kaymakam Bey ve beraberindeki idarecilere teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Kılıç'a İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Bülent Yerlikaya eşlik etti.
(VO-MSA-Y)

15.05.2017 15:25:02 TSI
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