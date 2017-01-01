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Madalya avcısı Yakan çifti yine kürsüde



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Avrupa Şampiyonu olan Tuba Yakan'ın ardından eşi Mehmet Yakan'da İslam Oyunlarında gümüş madalya kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan, Uganda ve Antalya'da gerçekleşen İslam Oyunlarının dördüncüsü bu yıl Azerbaycan'ın Bakü kentinde çeşitli branşlarda yapılan oyunlarla devam ediyor. 12-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü milli takımlar düzeyinde beş sporcuyla oyunlarda yer alıyor. 25 ülkeden sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Halter'de Rabia Kaya, Görme engelli Judo branşında Serdar Aydın, Atıcılık branşında Nedim Tolga Tuncer, Karate'de ise Tuba Yakan ve Mehmet Yakan mücadele ediyor.

14 Mayıs tarihinde yapılan Karate müsabakalarında kata da mücadele eden Mehmet Yakan iyi bir performans çizerek finale kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta Avrupa Şampiyonu olan eşi Tuba Yakan'ın ardından İslam Oyunlarında eşi gibi kendi de altın madalya arayan Mehmet Yakan, rakibinden iyi olmasına karşı hakem kararıyla 3-2 yenilerek ikinci oldu. Hakemlerin ev sahibi Azeri lehinde karar alması sonucu yenilen Mehmet Yakan, gümüş madalya kazandı.

(GY-Y)



15.05.2017 15:25:07 TSI

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