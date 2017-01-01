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Akyürek: "Konya esnafıyla gurur duyuyoruz"

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:26
Akyürek: "Konya esnafıyla gurur duyuyoruz"
Akyürek: "Konya esnafıyla gurur duyuyoruz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Konya Galericiler Sitesi'nde esnaflarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve AK Parti İl Başkanı Musa Arat ile birlikte galerici esnafıyla bir araya geldi.
Konya Galericiler Sitesi'nde gerçekleşen programda konuşan AK Parti İl Başkanı Musa Arat, esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinlemek maksadıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın kendi içinde bir insicamının olduğunu, halkının, yöneticilerinin, sivil toplum temsilcilerinin ve meslek guruplarının hepsinin birbirine yakın insanlardan oluştuğunu söyledi. Konyalının fedakarlıkta, hayırseverlikte, vatanseverlikte, milli ve manevi duyguların derecesinde birbirine çok yakın durduğunu dile getiren Başkan Akyürek, "Bu Konya'nın bir avantajını oluşturuyor. Yapılacak olan hizmetleri kolaylaştırmış oluyor. Hamdolsun son 10 yılda gerek Bedesten gerek Mevlana bölgesindeki yatırımlar, kültür merkezleri, stadyum, Bilim Merkezi, yol, köprü gibi birçok çalışmayla şehrimize katkı yapmaya gayret gösterdik. Konya'da galericiler bölgesinde ticaret yapan tüccar arkadaşlarımız, Türkiye'de güvenilir olmakla temayüz etti. Bunun da gururunu yaşadık. Bu vesileyle tüm iş adamlarımıza ve galerici esnafımıza da şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, "Ne zaman Konya'nın dışına çıksam Konya'ya dair sorumluluğum ve bağlılığım artar. Ne zaman da Türkiye'nin dışına çıksam Türkiye'ye karşı sorumluluğum ve bağlılığım bir kez daha artar. İnanın şu içinde yaşadığımız şehrin, ülkenin kıymetini dışarı çıkmayınca tam anlayamayız. Özelliğimiz şu; yapacağımıza söz veririz, yapamayacağımıza söz vermeyiz. Yeter ki samimi ol, aldatma. Bizim insanımız için çok önemli bir şey bu. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Yeter ki aldatmayalım, samimi olalım. Yeter ki halkın kaynaklarını halka aktarmaya çalışalım. İnsanımız bunu hissettiği zaman 'Allah razı olsun. Şu eksiğimiz var ama biz yine size destek veriyoruz' der. Aslında bizim insanımızın cevheri bu. Kendisini, nefsini değil toplumsal duyguyu ön plana çıkarır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından toplantıya katılan galerici esnafı sektörde yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini dile getirdi.
(AH-Y)

15.05.2017 15:26:08 TSI
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