Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) – Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü, arıza biriminde görevli personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verdi.

DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi", DEDAŞ Arıza binasında gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen eğitime Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Salih Taril ve elektrik arıza ekibi katıldı. İl Müdürü Horoz, "Size zarar gelebilecek durumlarda İş güvenliği ile ilgili size verilen malzemeleri kullanmaktır. Bilinmeyen, görünmeyen bir madde aramızda kafa yalıtımı olmasına rağmen, o havayı delip, bize çarpmasıyla kalbimizi durdurabilen, böbreğimizde fonksiyon kaybı yaratıp da, kanın süzmesine engel olan, yanıklar ve düşüşlerde kırıklardan dolayı ölümlere sebebiyet veren bir madde var karşımızda. Bunla ilgili yalıtım nedir? İş güvenliği ile ilgili kullanacağımız malzemelerdir. Biz arkadaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Motivasyonla alakalıdır. Bizim yoğun olduğumuz dönemlerde bir telefonla diyoruz ki kardeşim hemen işi hal et. Hemen bir telefonla bize dönüş yapıyorlar, diyorlar ki hal oldu. İki kelime, bazen bir cümle o işi bitiriyor. Ama nedir arkadaşların yapmış oldukları iş, o kısa sırada kişilerin yaralanmasına, iş kazasıyla hatta ölümlü iş kazasıyla sonuçlanabilecek durumlar yaratabilir. Çok basit bunu yap, bunu yaptım. Ama bir dikkatsizlikle çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Nedir sürekli biz bu arkadaşlarımızla iç içeyiz. Ben her zaman diyorum bizim yaptığımız çalışmaların görünmeyen kahramanları arıza ekibimizdir. Sürekli bu arkadaşlarımız sahada elektrik kesiklerini kontrol eden ve evlerde anahtara bastığınız zaman lambanın yanmasını sağlayan, açtığınız zaman televizyonda görüntünün yayınlanmasını sağlayanlardır. Bu arkadaşlarımız direk elektrik ile çalışıyorlar. Sizlerden tek bir ricamız var. Bu ekiple sürekli toplanmak istiyorum. Yarın öbür gün toplandığımız zaman Allah göstermesin aramızda 1 kişiyi bile eksik olmasın. Temennimiz o dur Sayımız artsın. Ama azalmasın. En büyük iş size düşüyor. Nedir? Önce kendi canınızın emniyetini alın. Sonra sevdiklerinizin, sevdiklerinizin içinde bizlerde varız. Bizleri üzmeyin" dedi.

İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Salih Taril ise, "Bu hafta İş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bundaki amaç, iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalığı yaratmak, eksikleri belirlemek, Bunla ilgili toplumsal bir bilinç oluşturmaktır. Biz de Dicle Elektrik Dağıtım İş Sağlığı Ve Güvenliği Birimi olarak, bütün illerimizde ve ilçelerimizde arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Amacımız işçilerin vücut bütünlüğünün sağlığını korumaktır. Vücut bütünlüğü nedir? Bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerini en üst seviyede tutmaktır. Sadece personele birkaç iş malzemesini verip, sahaya çıkarmak değildir. Personele o güvenlik kültürünün de verilmesi gerekiyor. Güvenlik kültürü olamasa bütün malzemeleri size dağıtılsa da, bütün imkanlar size yaratılırsa biz yine hatalar yaparız. Ülkemizde 2012 tarihinden 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çıktıktan sonra bütün özelikle tehlikeli iş yerlerinde her yıl eğitim verilir. Çalışmalar yapılır. Denetimler yapılır. İş güvenlik malzemeleri dağıtılır. İş sağlığı ve güvenliğinden şu yazar, çevre güvenliğini almamışsan, elektrik kesmemişsen, arkadaşınla iletişim halinde değilsen, kendi kafanda bir plan oluşturmamışsan, bütün her yerin İSG malzemesi olsa fayda etmez" diye konuştu.

