Büyükelçi Sipahui: "Kosova'nın Türkiye gibi çok büyük bir dostu var"
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Sipahui, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile bir araya geldi. Büyükelçi, "Kosova'nın Türkiye gibi çok büyük bir dostu var" dedi.
Büyükelçi Sipahui'nin Akyürek'i ziyaretinde iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ile Adana'nın bu çerçevedeki rolü değerlendirildi. Büyükelçinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akyürek, Kosova'nın Türkiye'nin kadim dostu olduğunu vurguladı. Akyürek, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi için ekonomik ve kültürel işbirliğinin artmasından mutlu olacaklarını ifade etti.
Büyükelçi Sipahiu ise Balkan coğrafyasında küçük bir ülke olan Kosova'nın Türkiye gibi çok büyük bir dostu olduğunu ve bundan dolayı kendilerini güçlü hissettiklerini vurguladı. 2008'de Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını anımsatan Sipahiu, Türkiye'nin, uluslararası platformda ülkesine ciddi siyasi destek sağlamaya devam ettiğini söyledi. Hem Kosova'nın hem de Türkiye'nin birlikte kalkınmasının en büyük dileği olduğunu dile getiren Sipahiu, bu amaç doğrultusunda siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere ivme kazandırmak üzere ziyaretlerde bulunduklarını kaydetti.
Ziyarette, Akyürek ve Sipahiu birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim ettiler.
(KYM-Y)
15.05.2017 15:27:06 TSI
NNNN