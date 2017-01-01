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Kazakistan'da Gaspıralı ödülleri



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Kazakistan'da Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından düzenlenen, Türk Dünyası ve Enformasyon Alanı Uluslararası Gazeteciler Forumu etkinlikleri çerçevesinde İsmail Gaspıralı Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

TWESCO tarafından İsmail Gaspıralı Medya Ödülleri NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, Yeniçağ gazetesi yazarı Doç. Dr. Kürşat Zorlu, Azerbaycan Discovery Dergisi baş editörü Aida Eyvazova ve Kazinform Kazakistan Devlet Ajansı Müdürü Askar Umarov'a takdim edildi. Ödül töreni, Akademi ve Güney Kazakistan Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türk Dünyası ve Enformasyon Alanı" konulu 1. Uluslararası Medya Forumu çerçevesinde gerçekleşti.

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenen foruma TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Güney Kazakistan eyaleti Valisi Janseyit Tuymebayev, TÜRKSOY Uluslararası Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, TRT Avaz Koordinatörü Murat Akkoç, Dünya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Sele ve Türk dünyasından gazetecileri katıldı. Forumu Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Kazakistan temsilcisi Nurgali Jusipbay'da takip etti.

(AY-GY-Y)



15.05.2017 15:30:05 TSI

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