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Amed Sportif Faaliyetler kadın futbolcular için altyapı seçmeleri yapılacak



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Kadınlar Futbol 1. Ligine yükselen Amed Sportif Faaliyetlerde kadın futbolcu seçmeleri yapılacak.

Amed Sportif faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, takımın geleceğini garanti altına alacak alt yapı seçmelerinin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Kadınların kendilerini daha rahat ve özgür hissedeceği, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ve yeteneklerini gösterebilecekleri bir platform hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Kadın futbol alt yapı seçmelerine herkes davetlidir. Alt yapı seçmelerimize sadece 2000-2004 arası doğumlu kızlarımız katılabilirler. Seçmelerimiz 17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de Amedspor Talaytepe Tesislerinde başlayacaktır" denildi.

(MÇ-MP-Y)



15.05.2017 15:31:37 TSI

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