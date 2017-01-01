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Engelliler askerlik sevinci yaşadı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Deniz ve Garnizon Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik töreninde 17 engelli, 1 günlüğüne askerlik görevini yerine getirerek tezkere aldı.

Bartın Deniz Komutanlığı Boğaz Kışlasında düzenlenen törene Vali Nusret Dirim, Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Dz. P. Alb. Vedat Selvitop, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Osman Aslan, İl Emniyet Müdür V. Haluk Demir, İl Müdürleri ile engelli vatandaşlarımızın aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende engelli vatandaşlar ellerini silahlara koyarak yemin etti. Dz.Er Musa Aygül tarafında Mehmetçik Yaş Kütüğüne plaket çakılmasının ardından Dz.Er Emre Güngörür tarafından terhis edilen erler adına açılış konuşması yapıldı.

Daha sonra Vali DİRİM ve protokol üyeleri tarafından 17 Deniz Er'e Terhis Belgeleri verildi. Garnizon Komutanı Dz.P.Alb. Vedat Selvitop'un konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. Tören sonrasında Vali Dirim ve protokol üyeleri tarafından Garnizon Komutanlığınca hazırlanan fotoğraf sergisi gezildi.

(AY-GY-Y)



15.05.2017 15:32:39 TSI

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