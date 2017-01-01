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Amed Sportif Faaliyetler rövanş maçına kilitlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Play Off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler, rövanş maçına kilitlendi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında aldıkları mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını belirtti. Taşkın, yarın kendi sahalarında rövanş maçı yapacaklarını ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u eleyeceklerine yürekten inandığını ifade etti. Taşkın, "Biz bir maç kaybettik ama turu kaybetmedik. Bu tur Diyarbakır'dan geçiyor. Kendi sahamızda yarın yapacağımız rövanş maçını istediğimiz sonuçla tamamlayıp finalle yükselmek istiyoruz. Şu ana kadar büyük fedakarlıklarda bulunan ve önemli başarılara imza atan futbolcularım bir kez daha ellerinden geleni yapacaklardır. Onlara gönülden inanıyorum" dedi.

Taşkın, yarın ki maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u en iyi şekilde misafir edeceklerini sözlerine ekledi.

(MÇ-MP-Y)



15.05.2017 15:32:43 TSI

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