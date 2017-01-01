YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mutki'de KÖYDES toplantısı

Mutki'de KÖYDES toplantısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı.

Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda iki muhtar ve iki il genel meclis üyesinden oluşan KÖYDES encümen üyeliği seçimi de gerçekleştirildi. Mutki Belediyesi sosyal tesisinde yapılan toplantıda muhtarlardan Özcan Akın ve Sıddık Kardaş, il genel meclis üyelerinden ise Nihat İlgörmüş ve Mehmet Acun seçildi. Burada muhtarlara hitap eden Kaymakam Mehmet Kılıç, geçen yıl 2 milyon olan KÖYDES ödeneğinin bu yıl 5 milyona çıktığını söyledi. Bazı hizmetlerin standartların altında kaldığını belirten Kılıç, hizmetlerin iyileştirilmesi için uyumlu çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Kılıç, "Bu sene yapılacak çalışmalarda yol yapımına ağırlık verip, yapılacak olan yollar sıcak asfalt olacak. Yapacağımız çalışmalarda öncelikli ihtiyaçları ön plana çıkaracağız. Encümenlerimiz ve sizlerle beraber 2017 yılında güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Seçimin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(VO-MSA-Y)



15.05.2017 15:33:25 TSI

NNNN

