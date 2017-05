YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Özlü, Kastamonu'yu ziyaret etti

Bakan Özlü, Kastamonu'yu ziyaret etti

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü:

- "Kastamonu'ya yakışan muazzam bir projeye imza atılmış"



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Ilgaz Kadın Çayırı Mesire Alanı'nda düzenlemiş olduğu 3. Aile İletişim Etkinliği'ne katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kastamonu'yu da ziyarette etti.

Her fırsatta kendisini Kastamonulu orak hissettiğini dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek dua etti. Uğurlu Konakları'nda Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile sivil toplum kurulu başkanlarıyla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Kastamonu Kalesi, Seyrangah projesi, Yakupağa Külliyesi, Kasaba Köyü Mahmutbey Camii ve Daday İksir Resort At Çiftliği'nde incelemelerde bulundu. Bakan Özlü, tamamlanma noktasına gelen Seyrangah Projesi ve Turizm Yolu çalışmalarını inceledikten sonra Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı tebrik ederek, "Kastamonu'ya yakışır muazzam bir proje yapmışsınız. Bunun için size teşekkür ederim" dedi.

Tarihi ve Kültürel yapıyı canlandırmak adına başlatılan çalışmaları Seyrangah projesinde anlatan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, hedefin Dünya Kültür Miras Listesi olduğunu bu yolda da herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Bakan Özlü'ye Kastamonu'ya gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür eden Başkan Babaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'ye Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi'yle ilgili de bilgiler verdi.

Kastamonu'ya gereken desteği her zaman vereceğini söyleyen Bakan Özlü, kendisini Kastamonulu olarak hissettiğini ve Kastamonu'da huzur bulduğunu vurguladı. Bakan Özlü yaklaşık 9 saat süren Kastamonu ziyaretinin ardından Ankara'ya döndü.

15.05.2017 15:37:55 TSI

