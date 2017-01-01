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Kıratlı ve Özkol ailesinin mutlu günü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:38
Kıratlı ve Özkol ailesinin mutlu günü
Kıratlı ve Özkol ailesinin mutlu günü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Kıratlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıratlı'nın oğlu Yunus ile Özkol Plaket'in sahibi Yılmaz Özkol'un kızı Ezgi özel bir otelde düzenlenen düğünle dünya evine girdi.
Kıratlı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıratlı ve Tülay Kıratlı çiftinin oğlu ve Şirket CEO'su Yunus ile Gaziantep'in önde gelen firmalarından Özkol Plaket'in Sahibi Yılmaz ve Nuray Özkol çiftinin kızı Ezgi Özkol, özel bir otelde düzenlenen dillere destan bir düğün merasimi ile dünya evine girdi. Düğüne CHP eski Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy ile çok sayıda davetli katıldı. Gaziantep Folklor Kulübü üyeleri Yunus ve Ezgiyi güzel günlerinde yalnız bırakmadı.
Dillere destan oldu
Düğün son dönemlerde Gaziantep'te gerçekleştirilen en görkemli düğünler arasında yer aldı. Gaziantep Folklor Derneği başkan ve üyeleri genç çifte düğün boyunca eşlik ettiği düğünden Anadolu'nun birçok yöresine ait halk oyunları da sergilendi. Dünya klasiklerinden bir birinden güzel dans figürlerinin de sergilendiği düğünde Gaziantep'in önde gelen folklor üstatlarından olan Tülay ve Osman çifti de oğullarının düğününde bir birinden güzel gösterileri sergiledi.
Gecenin geç saatlerine kadar konukların gönüllerince eğlendiği Yunus ve Ezgi Kıratlı çiftinin düğünü 2017'ye damgasını vuran düğünler arasında yerini aldı.
(SD-Y)

15.05.2017 15:38:55 TSI
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