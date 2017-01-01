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Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Fatma Derya Alan ve beraberindekiler, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı ziyaret etti.

Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle kutlama etkinlikleri çerçevesinde SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, Sosyal Güvenlik Kurumunun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler hakkında Vali Mehmet Ceylan'a bilgi verdi.

Vali Ceylan da, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

(MA-MEF-Y)



15.05.2017 15:40:31 TSI

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