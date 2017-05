YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre Belediyesi Ahmet'i yalnız bırakmadı

Yunusemre Belediyesi Ahmet'i yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Engelliler Haftası dolayısıyla Down sendromlu Ahmet Çakım'ı evinde ziyaret ederek belediye olarak her zaman yanında olduklarını söyledi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Down Sendromlu Ahmet Çakım'ı evinde ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, artı bir farkla hayata başlayan Ahmet'in her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Ahmet'le yakından ilgilenen Uygur, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin talimatlarıyla bizlere artı bir daha fazla ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyor; projeler üretiyoruz. Bu anlamda Ahmet kardeşimizi evinde ziyaret ederek, kendisinin her zaman yanında olduğumuzu hissetmesini istedik." dedi.

Başkan Yardımcısı Uygur, Ahmet'e Yunusemre Belediyesi logolu çanta ve çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet de duygularını, "Başkanımızı çok seviyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyorum" diyerek ifade etti.

(SC-Y)



15.05.2017 15:40:49 TSI

NNNN