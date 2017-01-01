Sendika Genel Sekreteri oldu
(Fotoğraflı)
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - T. Çimse İş Sendikası Bozüyük Ertuğrulgazi Şube Başkanı Hasan Emer, hafta sonu Ankara'da yapılan sendika olağan genel kurulunda sendika genel sekreterliğine seçildi.
T. Çimse İş Sendikası Genel Merkez 20. olağan genel kurulu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ertuğrulgazi Şube Başkanlığını yürütmekte olan Hasan Emer, T. Çimse İş Sendikası Genel Sekreteri olarak seçildi. Kongrede merkez yönetimi üçe düşürülerek Genel Başkan Zekeriye Nazlım, Genel Sekreter Hasan Emer ve Genel Mali Sekreter İbrahim Yakşi'den oluştu.
(İC-MET-Y)
15.05.2017 15:41:39 TSI
NNNN