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Karaman'da Türk Halk Müziği konseri

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:41
Karaman'da Türk Halk Müziği konseri
Karaman'da Türk Halk Müziği konseri

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bu yıl 740. kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
TRT sanatçıları tarafından Türk Halk Müziği eserlerinin seslendirildiği konserde davetlilere müzik ziyafeti yaşatıldı. Konserin ardından bir konuşma yapan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, "Bedri Rahmi Eyüpoğlu diyor ki; 'Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz, türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla, köyümüz köylümüz memleketimiz' Bugün, TRT sanatçılarımız bizlere Anadolu'nun yağmurla ıslanmış topraklarının, bölgelerin kokusunu getirdi. Sanatçılarımıza, saz ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Konser, Vali Tapsız'ın sanatçılara ve orkestrada ye alan müzisyenlere çiçek ve Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanı'nın yer aldığı tablo hediye etmesiyle sona erdi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen konseri Karaman Valisi Tapsız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi.
(MD-AH-Y)

15.05.2017 15:41:57 TSI
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