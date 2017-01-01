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KOSKİ, su yatırımlarını 2017'de artırarak sürdürüyor



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KONYA (İHA) - 2016 yılı içerisinde toplam 143 kuyu açan ve bin 664 litre/saniye debili su temin eden Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, bu yıl da toplam 22 bin 500 metre sondaj hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma su temini çalışmaları kapsamında su azlığı ve sağlıksız su problemi yaşayan yerleşim yerlerinin içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılıyor. 2016 yılında su temin çalışmalarını aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 23 ilçede, 143 farklı noktada su kuyusu açtı. Toplamda bin 664 litre/saniye debili su temin eden KOSKİ, toplam 23 bin 494 metre sondaj vurdu. 2017 yılında da sondaj çalışmalarına devam eden KOSKİ, 25 ilçede muhtelif mahallelerde toplam 22 bin 500 metre sondaj gerçekleştirecek.



25 ilçede su temin çalışması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya sınırları içerisinde bulunan tüm yerleşim birimlerinde öncelikli hizmet olarak su ihtiyacının giderilmesi konusundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 2017 yılında merkez dahil 25 ilçede, su temin için gerekli çalışmaları başlatmış durumda. Meram, Selçuklu, Karatay, Ahırlı, Akören ve Çumra ilçelerimizde toplam 7 bin 500 metre sondaj için ihale süreci tamamlanarak çalışmalar başlatıldı. Akşehir, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerimizi kapsayan toplam 5 bin metre sondaj çalışmasının ihale işlemleri tamamlanma aşamasında" dedi.



22 bin 500 metre sondaj vurulacak

Mevcut içme sularının yetersiz ve kimyasal yönden uygun olmayan mahallelerin sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir içme ve kullanma su ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Akyürek, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, birçok mahallede yaşanan su problemlerinin tamamını bir planlama ile çözmek için çalışıyor. Bu doğrultuda ihale aşamasına getirilen Bozkır, Ereğli, Güneysınır, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinin muhtelif mahallelerinde toplam 5 bin metre sondaj vurulacak. İhale dokümanları hazırlanan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerimizde de toplam 5 bin metre sondaj gerçekleştirilecek. Toplam 25 ilçede 22 bin 500 metre olarak gerçekleştirilecek sondaj çalışmalarımız, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacak" diye konuştu.

(AH-Y)



15.05.2017 15:40:10 TSI

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