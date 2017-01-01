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Vali Demirtaş, SGK heyetini ağırladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:42
Vali Demirtaş, SGK heyetini ağırladı
Vali Demirtaş, SGK heyetini ağırladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sosyal Güvenlik Haftası" kutlamaları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
SGK İl Müdürü Canbolat, ziyarette kutlama programı ve kurumun gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Vali Demirtaş'a bilgi verdi. İşe giriş ve çıkış sayılarına göre istihdam verilerine değinen Canbolat, 2017 Şubat-Mayıs ayları içerisinde 70 bin 387 kişinin işe girdiğini, 52 bin 602 kişinin ise işten çıktığını, aradaki farkın ise 17 bin 785 kişi olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş ise sosyal güvenlik konusunun, doğumdan ölüme kadar geçen sürede insan yaşamını yakından ilgilendiren en temel gereksinimlerden biri olduğuna dikkat çekti. SGK İl Müdürü Canbolat ve beraberindeki heyetin şahsında tüm kurum çalışanlarına başarılar dileyen Demirtaş, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.
(KYM-Y)

15.05.2017 15:42:04 TSI
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