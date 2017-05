YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler yer altı sularıyla ilgili MASKİ'den bilgi aldı

Öğrenciler yer altı sularıyla ilgili MASKİ'den bilgi aldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileriyle yeraltı sularıyla ilgili görüşme yaparak, Manisa'ya su temini hakkında bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrenciyi su konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesinde yer alan Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencilerine de yeraltı sularıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Fen Bilimleri dersi kapsamında MASKİ'yi ziyaret eden 5'inci sınıf öğrencileri, hazırladıkları soruları İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu'ya yönelterek röportaj yaptılar. MASKİ'nin 17 ilçede yürütmekle sorumlu olduğu faaliyetler hakkında bilgi alan öğrencilere; yeraltı sularının sondajlar yoluyla şebekelere ulaşımı, Manisa merkezi besleyen su kaynakları ve suyun tasarruflu kullanımı konusunda da bilinç aşılandı.



"Eğitime ve öğrencilerimize desteğimiz sürecek"

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün eğitime destek amacıyla yürüttüğü çalışmalarının devam edeceğini belirten İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, "Su gibi önemli bir kaynağın korunması ve kullanımı hakkında oluşturulan bilinç, yarının temellerini şimdiden atmak konusunda oldukça önemli. Bu amaçla, bizden bilgi almak isteyen tüm öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık. Elimizden gelen her konuda eğitime ve öğrencilerimize destek olmaya hazırız. Çocuklar bizim geleceğimiz; bizler de bu geleceği en doğru şekilde inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(SC-Y)



15.05.2017 15:45:28 TSI

NNNN