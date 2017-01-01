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Futbol turnuvasının galibi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:45
Futbol turnuvasının galibi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Futbol turnuvasının galibi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personeller Arası Mini Halı Saha Futbol Turnuvası, çekişmeli final maçının ardından sona erdi.
3 Nisan'da başlayan futbol müsabakalarının eleme usulü oynanan maçlarının sonunda finale Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi personel futbol takımları kaldı.
Spor Bilimleri Fakültesinin halı sahasında oynanan maça izleyici olarak Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, personeller ve öğrenciler katıldı.
İlginin büyük olduğu final maçının ilk yarısını İletişim Fakültesi 1-0 skorla önde bitirdi. İkinci yarıda ise Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin attığı iki gol ile maçı 2-1 skorla Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kazanarak kupanın sahibi oldu.
Müsabakaların sonunda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tür organizasyonlar personellerimizin işlerine motive olmasında çok önemli. Sizlere de müsabakalara katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından kupa ve madalya törenine geçildi. Üçüncü olan Hukuk Müşavirliği, ikinci olan İletişim Fakültesi ve birinci olan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi personel futbol takımlarına kupa ve madalyaları Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından verildi.
Müsabaka hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.
(SAM-SLH-Y)

15.05.2017 15:45:51 TSI
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