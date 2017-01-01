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Tunceli 'de 13 bin 247 kişiye KKKA eğitimi



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli genelinde 13 bin 247 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) eğitimi verildi.

Tunceli Halk Sağlı Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber vatandaşlara kenelerden buluşan KKKA hastalığı ve korunma yollarıyla ilgili eğitimler vermeye devam ediyor. İl ve ilçelerde toplu bilgilendirme yapan Hak Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda son 2 ayda toplam 13 bin 247 kişiye eğitim verdi.

Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de Bahar ve Yaz mevsiminde kenelerden bulaşan KKKA hastalığı görüldüğü ifade edilirken, hastalığın aşısı ve etkin tedavisinin olmaması sebebiyle eğitim ile korunmanın hastalığın kontrolünde önemli yaklaşımlar olduğu kaydedildi.

Mart ve Nisan aylarında KKKA hastalığı hakkında il ve ilçelerde toplu halk eğitimleri gerçekleştirildiği dile getirilen açıklamada, "Toplu halk eğitimlerinde 4 bin 531 vatandaş, 530 öğretmen, 7 bin 421 öğrenci, 70 din görevlisi, 218 muhtar, 477 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 13 bin 247 kişiye eğitim verilmiş olup, hastalık hakkında toplu halk eğitimleri devam etmektedir" denildi.

(ET-HİV-Y)



15.05.2017 15:48:42 TSI

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