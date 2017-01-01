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Ramazan çadırı için başvurular başladı



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi, Ramazan sokağında kuracağı çadırlar için başvuruları almaya başladı.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, "Geçen yıl ilk kez oluşturduğumuz Ramazan sokağını, gelen talepler üzerine bu Ramazan ayında da oluşturacağız. Bu kapsamda alanda kurulacak ramazan çadırlar için başvurular alınmaya başlanmıştır. Çadırlarda satış yapmak isteyen vatandaş ve esnaflarımız için 24 Mayısa 2017 tarihine kadar Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler" denildi.

(YA-HİV-Y)



15.05.2017 15:51:24 TSI

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