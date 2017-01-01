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'Gençlik Festivali' tanıtım standına ilgi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği "Gençlik Festivali" için kurulan tanıtım stantları ilgi görüyor.

19-20-21 Mayıs tarihlerinde üç gün sürecek olan Gençlik Festivalinde, canlı bowling, paten ve kaykay gösterileri, canlı langırt, eğlenceli balon futbol, zumba dans eğitimi ve gösterisi, akrobatik bisiklet ve rodeo gibi etkinliklerin yanı sıra 19 Mayıs 2017 Cuma günü Buray, 20 Mayıs 2017 Cumartesi Hayko Cepkin ve 21 Mayıs 2017 Pazar günü Ece Seçkin'in Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanda sevenleriyle buluşacağı festivali gençler heyecanla bekliyor. Kurulan tanıtım stantlarına gösterilen ilgi, festival coşkusunu günler öncesinden gözler önüne seriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Gençlik Festivali'ne, gençler ve kendini genç hisseden herkesin davet edildiği belirtildi.

(YG-MEF-Y)



15.05.2017 15:52:41 TSI

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