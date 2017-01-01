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Konyalılar hafta sonları parklara akın ediyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde oluşturulan 100 bin metrekareden büyük çok sayıda park, özellikle hafta sonları Konyalılardan yoğun ilgi görüyor.

Konya'da yeşil alan oluşturulması ve ağaçlandırmada örnek çalışmalar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde oluşturduğu parklar ve mesire alanları büyük ilgi görüyor. Ankara Yolu üzerinde bulunan Türk Yıldızları Parkı, Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı, Kardeş Şehirler Parkı, 15 Temmuz Milli İrade ve Birlik Parkı ile birlikte Karaaslan Hadimi Parkı, Japon Parkı, Saraybosna Parkı ve Kent Ormanı gibi mesire alanları, özellikle hafta sonları piknik yapmak, dinlenmek, spor yapmak ve temiz hava almak için gelen on binlerce Konyalı ile dolup taşıyor.

Parklarda çocukları ile birlikte vakit geçiren Konyalılar da her türlü imkanın bulunduğu parkları şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan 100 bin metrekareden büyük parklar; yeşil dokusu, kamelyaları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

(AH-Y)



15.05.2017 15:56:18 TSI

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