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Karaman'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman'da, 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bu yıl 35'inci Gençlik Haftası'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Akbaş," Her yıl tüm yurtta düzenlenen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içinde barındıran Gençlik Haftası kutlamalarının bir yenisini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak özgürlük meşalesini yaktığı gündür. 81 ilde bu hafta kutlandığı gibi ilimizde de çeşitli spor ve sanat etkinlikleriyle kutlanacaktır. 15-19 Mayıs Gençlik Haftasını kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlenirken, hafta boyunca düzenlenecek çeşitli spor ve sosyal etkinliklerle gençlerle buluşulması hedefleniyor. Çelenk sunma törenine, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Osman Selçuk Akbaş, Mustafa Akgündüz, Spor Servisi Şefi Musa Çimen, birim sorumluları, izci, antrenör, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MD-AH-Y)



15.05.2017 15:59:01 TSI

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