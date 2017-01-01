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Karaman'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan "Sosyal Güvenlik Haftası" Karaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Vali Süleyman Tapsız, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Serdar Fındık ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette, İl Müdürü Fındık, Sosyal Güvenlik Haftasında yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Tapsız'a bilgiler verdi. Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle SGK İl Müdürü Fındık ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Tapsız, "16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak açısından önemli bir haftadır. Bu vesileyle Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



15.05.2017 15:59:45 TSI

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