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Türel'den Şükrü Önal'a Avrupa Kupa maçı sözü



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Adanaspor deplasmanından dönerken kaza geçiren otobüste bulunan ve bir kolunu kaybettiği için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren taraftar Şükrü Önal'ı ziyaret etti. Başkan Türel, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Şükrü Önal'a Avrupa kupa maçına birlikte gitme sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iki hafta önce Adanaspor deplasmanından dönerken kaza geçiren otobüste bulunan ve bir kolunu kaybeden Antalyaspor taraftarlarından Şükrü Önal'ı tedavisinin sürdüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir kez daha ziyaret etti. Kaza günü de haberi alır almaz hastaneye koşarak yaralıları ziyaret edip acil şifalar dileğinde bulunan Başkan Türel, iki hafta sonra geçirdiği kaza nedeniyle Şükrü Önal'ı tekrar ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.



Avrupa kupa maçına gideceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şükrü Önal'ın Antalyaspor sevgisinin paha biçilemez olduğunu belirterek, "Şükrü Önal iki hafta önce Antalyaspor-Adanaspor deplasmanından dönerken maalesef üzücü bir kaza geçirmişlerdi. Şükrü dayımızla birlikte Emre Metin ve Yılmaz Şencan kardeşimizde yaralanmıştı. Üç taraftarımızın Antalyaspor sevgisi karşısında bir şey söylemek mümkün değil. Şükrü dayımız Allah'ın izniyle bir an önce iyileşsin, inşallah Avrupa kupa maçına birlikte giderek Antalyaspor'umuzu destekleyeceğiz" dedi.



Şükrü Önal mutlu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i karşısında gören ve çok mutlu olan Şükrü Önal, ziyaretin Fenerbahçe galibiyetinin primi olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Başkan Türel, ziyaretin ardından Antalyaspor formasını imzalayarak Şükrü Önal'a hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 16:01:37 TSI

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