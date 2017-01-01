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Karadenizliler Derneği Başkanı Ekşi'den CHP'li Tokgöz'e kiralık büfeler cevabı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:06
Karadenizliler Derneği Başkanı Ekşi'den CHP'li Tokgöz'e kiralık büfeler cevabı
- ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi:
- " Bu bir yalandır, ispat etsin. Antalya'da yaşayan 160 bin Karadenizli zan altında kalmıştır "

(fotoğraflı)

İsa Akar

ANTALYA (İHA) - Antalya Karadenizliler (ANTKARDER) Derneği Başkanı Halis Ekşi, CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz'ün, belediyenin şirketi aracılığıyla yerlerin çoğunlukla Karadenizlilere kiraya verildiği iddialarına cevap verdi. Ekşe, " Bu bir yalandır, ispat etsin. Antalya'da yaşayan 160 bin Karadenizli zan altında kalmıştır "dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı devam meclisinde CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz, belediyenin şirketi aracılığıyla yerlerin çoğunlukla Karadenizlilere kiraya verildiğini iddia etmişti. Başkan Menderes Türel ise bu iddiaya, " Bütün tahsisleri bir daha ki meclise getireceğim, mahcup olacaksınız. Bir şeyi iyice öğrenmeden konuşmayın. Karadenizlilere ayıp ettiniz" diye sert bir cevap vermişti.
Antalya gündemini meşgul eden bu tartışmalara bir cevap da Antalya Karadenizliler (ANTKARDER) Derneği Başkanı Halis Ekşi'den geldi. Ekşi, CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz'ün yalan konuştuğunu savunarak, Antalya'da bir tane bile Karadenizli büfe olmadığının altını çizdi.
"Tokgöz ispat etsin"
EKDAĞ'dan hiçbir büfe alınmadığını vurgulayan Ekşi, "EKDAĞ'da söyledi, Karadenizlilere yer vermediğini. Kesinlikle bu bir yalandır. Karadenizlilere verilen bir tane bile büfe yoktur. Antalya'da 160 bin Karadenizli yaşıyor.Bunu nasıl ve neye dayanarak söyleyebiliyorlar, anlayamıyorum. Hadi ispat etsinler, bir tane Karadenizlinin torpil yaparak büfe aldığını. Biz Karadenizliler olarak hiçbir zaman böyle şeylerin altına girmez ve kimseyi zan altında bırakmayız. Alsak demek ki daha iyiymiş. Biz öyle durumlara hiç girmedik. Böyle bir çamur atılması bizim zorumuza gitti. İhaleye girip hakkıyla aldıysa buna söyleyecek bir şey yok. Dernek olarak hiçbir parti arasında ayrım yapmıyoruz. AK Parti'ye de CHP'ye de MHP'ye de gidiyoruz. Ama böyle bir ithamda bulunulması bize çok ağır geldi" diye konuştu.
"Ürünler Karadeniz'den geliyor"
Bazı parklarda Karadeniz yöresel ürünler adı altında yapılan fuarlara yöneltilen eleştirilere de cevap veren Ekşi, " Muratapaşa Belediyesi sınırları içinde olan parklarda de yaptık. Biz buralara dernek olarak müracaat ediyoruz. Uygun bir kiralama bedeli oluyor. Bizde orada halka, hamsi, döner, dondurma dağıtıyoruz. O etkinliklerde halkımıza sunulan ürünlerin hepsi Karadeniz'den geliyor. Bizim esnafımız orada, Antalya'da bulunmayan ürünleri satıyor. Antalya'da esnaf kardeşlerimizi de düşünürüz. Biz burada Karadeniz'in doğal ürünlerini satıyoruz" açıklamasını yaptı.
"Meclis toplantısına katılacağım"
Türel'in, Tokgöz'e verdiği cevabın doğru olduğunu söyleyen Ekşi, " Menderes Türel'e verdiği cevaptan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş. Büyükşehir belediyesi hiçbir zaman bize ayrımcılık yapmadı. Yöresel etkinliklerde Başkan Türel, her zaman derneklerin yanında. 160 bin Karadenizliyi zan altında bırakmayın. Bir sonraki meclis toplantına katılıp gerekli cevabı vermeyi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
(İA-

15.05.2017 16:06:58 TSI
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