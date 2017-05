YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tok, Emre Ev'i ağırladı

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 15 Temmuz'un İlkadımlı kahramanı Emre Ev ile makamında bir araya gelerek o gecenin ayrıntılarını dinledi.

15 Temmuz gecesi İzmir 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında, Tugay Komutan Vekili Jandarma Albay Semih Okyar'ın habercisi olarak vatani görevini yapan İlkadımlı Er Emre Ev, o gece yaşadıklarını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok' a anlattı.



"Askeri araçların anahtarlarını toprağa gömdüm"

15 Temmuz gecesi kışlada olağanüstü bir hareketlilik olduğunu fark ederek o an Bodrum'daki ailesini ziyarete giden Albay Semih Okyar'ı arayan Er Emre Ev, komutanına yaşananları anlatarak ne yapması gerektiğini sordu. Komutanından gelen emirleri büyük bir cesaret örneği ile uygulayan Er Emre Ev yaşadıklarını şöyle anlattı: "Komutanımdan gelen emirler doğrultusunda bir an bile tereddüt yaşamadan uygulamaya başladım. Riskli olduğu için kimseden yardım istemeden kışla içerisinde bulunan tüm askeri araçların anahtarlarını gizlice alarak kimsenin göremeyeceği bir yerde toprağa gömdüm. Bu sırada darbeci hainler kışla içerisinde toplantı halindeydi ve büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Bir yandan komutanımın emirlerini yerine getirirken diğer yandan hainlerin neler yapmaya çalıştığını anlamaya çalışarak komutanıma bilgi veriyordum."



"150 asker kardeşimi hainlerden korudum"

Emre Ev, araçların anahtarlarını sakladıktan sonra yine komutanı Albay Semih Okyar'ın emri ile kışlada görev yapan diğer erleri darbeci komutanlardan korumak için kışla dışına çıkarttığını belirterek, "Kışlada ben dâhil 150 er vardık. Darbe için hazırlık yapan komutanların bizi kullanmak isteyeceklerini komutanımın uyarısı ile öğrenmiştim. Bunun üzerine kimseye görünmeden benim gibi vatani görevini yapan erleri kışlanın hemen dışında bulunan ormanlık alana çıkarttım. Bir er olarak böylesi kilit bir görevi yerine getirmek benim için çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.



"Emre büyük bir gurur kaynağı"

15 Temmuz kahramanı Er Emre Ev'i ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tok, "O kara gece Emre gibi kahraman birçok vatan evladımız ile aydınlığa çıkmıştır. Emre'nin o gece yaşadıklarını dinlemek bile hem duygularımızı hem de göğsümüzü kabartıyor. 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlayarak tekrar tekrar darbeci hainleri lanetliyorum. Şu an ki süreçte o hainler mahkemelere çıkmaya başladılar ve cezalarını çekecekler. İlkadım Belediye Başkanı olarak İlkadımlı kahramanımız Emre kardeşimle de gurur duyuyorum. O gece yaptığı kahramanlıkla darbecilere büyük bir darbe vurmuştur. Bu vesile ile Emre kardeşimi tekrar kutluyorum. Allah bu millete bir daha böyle bir gece yaşatmasın diyorum" şeklinde konuştu.

15.05.2017

