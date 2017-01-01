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Milli tarım, kadın girişimcilerle buluştu

- Kırklareli'nde kadın girişimcilerle bilgi alışverişi toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen, "Milli Tarımda, Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında Kırklareli'nde kadın girişimcilerle bilgi alışverişi toplantısı yapıldı.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan İl Müdürü Ümit Ortan, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programı, 2015 yılında Kırklareli Merkez ve Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyü olmak üzere 79 kadın çiftçiye, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı işbirliği ile sertifikalı 70 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi verdik. Eğitimler sonunda, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, El Sanatları, İşleme, Pazarlama, Aile İşletmeciliği ve Kırsal Turizm alanında projelerini hazırlayarak, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Şekerbank ve İl Müdürlüğümüz olmak üzere 5 kişiden oluşan proje değerlendirme jürisine teslim ettiler. İl Değerlendirme Jürisi 79 kadın çiftçinin projesini değerlendirerek dereceye giren ilk beş projeyi belirleyerek müdürlüğümüze teslim etti. Bakanlığımızca, Ülkemizde düzenlenen, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında, 2015 yılında, 8 pilot ilde uygulanan ve 407 girişimci kadın çiftçi projesi arasından Türkiye 1. seçilen "Kazı Kazan" Kaz Yetiştiriciliği projesiyle Merkez Beypınar Köyünden Esra Özdin kazanarak, Şekerbank'ın 30 bin TL'lik ödülünü aldı. Şu an projesini uygulamaktadır" dedi.

(SV-MEF-Y)



15.05.2017 16:13:25 TSI

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