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Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider'in de içinde bulunduğu bir gurup çevreci, ovanın imara açılmamasını istedi.

Orjan Tatil Sitesi yakınlarında bir gurup çiftçi ile bir araya gelen çevreciler, basın toplantısı düzenledi.

Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz', "Çoruk Ovası Burhaniye ile Akçay arasında yolun sağında ve solunda yaz-kış yemyeşil tarlalarıyla, Burhaniye ve civar yerleşim yerlerindeki pazarlarda taze ve birinci elden elimize ulaşan sebze ve meyvelerin ekim ve üretiminin yapıldığı topraklar olduğunu belirterek "Körfezinbu bölge en verimli ve en büyük tek ovası olma özelliğine sahip. Üretimin olmadığı bir dünyada gıdanın olmayacağı, gıdanın olmadığı bir dünyada yaşamın olmayacağı bir gerçektir. Alın teri ve emeklerinin hakkını almaları, en doğru tarım politikalarıyla desteklenmeleri gereken çiftçilerimizin gününü kutlamak amacıyla bugün Çoruk ovasında toplandık"dedi.

Sonsuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuştuğumuz çiftçiler bize şunları söylüyor: 'Eskiden buralar işlenmemiş arazilerdi. Ilgınları ve toprağı düzlemeyi bizler yaptık. Bu toprakların ilk bir buçuk metresinde çok verimli toprak var. O tabakanın altında ince inşaat kumu en altında ise bataklık var. 540 dönümlük arazinin 150 dönümü tuzlu alandır. Bizler ortalama 390 dönümlük bir alanı ekiyoruz. Kavun, karpuz, enginar, lahana, karnabahar, bezelye, bakla, domates, salatalık, aklınıza gelen her türlü sebzeyi burada ekiyoruz. Yılda iki mahsül elde ediyoruz. Dokuz metreden sulama suyu çıkarıyoruz. Topraklarımız o kadar verimli ki ektiğimiz salatalıktan kesintisiz üç ay ürün alıyoruz. Bizler ürettiklerimizi Burhaniye pazarında ve civar ilçe pazarlarında satıyoruz. Hal ve kabzımal aracılığı ile yurt içi pazarlara açılamıyoruz. Çalışan mevsimlik işçileri ve aileleri, toprağı işleten çiftçiler ve aileleriyle beraber 500 civarında insan bu topraklardan geçimini sağlamaktadır. İmara açılması durumunda bu insanların hepsi mağdur edilecek ve işsiz bırakılacak' Yanı başından geçen Havran Çayı'nın dayanılmaz kokusu; ki daha yoğun sıcaklar başlamadı, ıslah edilmeyi beklerken, dereye dökülen fabrika ve evsel atıkların, zaman zaman lağım sularının denize dökülmesine ve körfezin kirlenmesine seyirci kalınırken, yine soruyoruz: Neden ısrarla Burhaniye'nin en verimli toprakları seçiliyor, anlamakta güçlük çekiyoruz"

(FT)



15.05.2017 16:14:04 TSI

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