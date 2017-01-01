ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:14
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider'in de içinde bulunduğu bir gurup çevreci, ovanın imara açılmamasını istedi.
Orjan Tatil Sitesi yakınlarında bir gurup çiftçi ile bir araya gelen çevreciler, basın toplantısı düzenledi.
Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz', "Çoruk Ovası Burhaniye ile Akçay arasında yolun sağında ve solunda yaz-kış yemyeşil tarlalarıyla, Burhaniye ve civar yerleşim yerlerindeki pazarlarda taze ve birinci elden elimize ulaşan sebze ve meyvelerin ekim ve üretiminin yapıldığı topraklar olduğunu belirterek "Körfezinbu bölge en verimli ve en büyük tek ovası olma özelliğine sahip. Üretimin olmadığı bir dünyada gıdanın olmayacağı, gıdanın olmadığı bir dünyada yaşamın olmayacağı bir gerçektir. Alın teri ve emeklerinin hakkını almaları, en doğru tarım politikalarıyla desteklenmeleri gereken çiftçilerimizin gününü kutlamak amacıyla bugün Çoruk ovasında toplandık"dedi.
Sonsuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuştuğumuz çiftçiler bize şunları söylüyor: 'Eskiden buralar işlenmemiş arazilerdi. Ilgınları ve toprağı düzlemeyi bizler yaptık. Bu toprakların ilk bir buçuk metresinde çok verimli toprak var. O tabakanın altında ince inşaat kumu en altında ise bataklık var. 540 dönümlük arazinin 150 dönümü tuzlu alandır. Bizler ortalama 390 dönümlük bir alanı ekiyoruz. Kavun, karpuz, enginar, lahana, karnabahar, bezelye, bakla, domates, salatalık, aklınıza gelen her türlü sebzeyi burada ekiyoruz. Yılda iki mahsül elde ediyoruz. Dokuz metreden sulama suyu çıkarıyoruz. Topraklarımız o kadar verimli ki ektiğimiz salatalıktan kesintisiz üç ay ürün alıyoruz. Bizler ürettiklerimizi Burhaniye pazarında ve civar ilçe pazarlarında satıyoruz. Hal ve kabzımal aracılığı ile yurt içi pazarlara açılamıyoruz. Çalışan mevsimlik işçileri ve aileleri, toprağı işleten çiftçiler ve aileleriyle beraber 500 civarında insan bu topraklardan geçimini sağlamaktadır. İmara açılması durumunda bu insanların hepsi mağdur edilecek ve işsiz bırakılacak' Yanı başından geçen Havran Çayı'nın dayanılmaz kokusu; ki daha yoğun sıcaklar başlamadı, ıslah edilmeyi beklerken, dereye dökülen fabrika ve evsel atıkların, zaman zaman lağım sularının denize dökülmesine ve körfezin kirlenmesine seyirci kalınırken, yine soruyoruz: Neden ısrarla Burhaniye'nin en verimli toprakları seçiliyor, anlamakta güçlük çekiyoruz"
(FT)

15.05.2017 16:14:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Özel öğrenciler Polis oldu
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER POLİS OLDU
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
YEREL

AYVALIK MHP'DE MEHMET KABAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi
YEREL

BURHANİYELİ ÇİFTÇİLERİ, BAŞKAN UĞUR SEVİNDİRDİ
Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de
YEREL

MAHALLE LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI İNGİLTERE'DE
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Burhaniye'de yerli ürünler pazarda yerini aldı
YEREL

BURHANİYE'DE YERLİ ÜRÜNLER PAZARDA YERİNİ ALDI
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE EBRU SERGİSİ AÇILDI
Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL

BURHANİYE'DE YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR
EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde
YEREL

EHEM'İN ÖĞRENME ŞENLİKLERİ HER YERDE
Üniversitelilere İŞKUR eğitimi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERE İŞKUR EĞİTİMİ
Burhaniye'de Çiftçiler Günü'ne kahvaltılı kutlama
YEREL

BURHANİYE'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NE KAHVALTILI KUTLAMA
Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı
YEREL

AYVALIK SEBZE VE MEYVECİLER ANNELERİ UNUTMADI
Ayvalık'ta seyir halindeki araç alev aldı
YEREL

AYVALIK'TA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.
YEREL

ÇANAKKALE ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI BURHANİYE'DE BULUŞTU.
Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final
YEREL

AYVALIK'TA 3. ULUSLARARASI ÇALIŞTAYA SERGİLİ FİNAL
Genç kaşifler beğeni topladı
YEREL

GENÇ KAŞİFLER BEĞENİ TOPLADI
Ayhan ailesinin acı günü
YEREL

AYHAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Çöplüklerde yine yangın
YEREL

ÇÖPLÜKLERDE YİNE YANGIN
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 YARALI
Tırın dorsesi seyir halinde yanmaya başladı
YEREL

TIRIN DORSESİ SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI
Burhaniye Güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan oldu
YEREL

BURHANİYE GÜREŞLERİNDE FATİH ATLI BAŞPEHLİVAN OLDU
Çiftçiler hayırda buluştu
YEREL

ÇİFTÇİLER HAYIRDA BULUŞTU
Balıkesir Lisesi 132 yaşında
YEREL

BALIKESİR LİSESİ 132 YAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."