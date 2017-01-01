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Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan Bizden Oynamak Sizden" sloganı ile başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda birinci olan takımlar İngiltere'de ağırlandı. Şampiyon takımların oyuncular, Vali Ersin Yazıcı ve Başkan Uğur ile birlikte Mancester City-Leicester City maçını Etihad Stadyumu'nda izlediler. Gençlere Mancester City'in Balıkesirli yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İngitere'ye götürülen Yıldızlar kategorisinde şampiyon Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gençler kategorisinde şampiyonluğu elde eden Susurluk Yeni Mahallespor takımları, Manchester kentini gezme fırsatı da buldular. Şampiyonlara Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, AK Parti Milletvekilleri Kasım Bostan ve Mahmut Poyrazlı, İlkay Gündoğan ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım Manchester City 2-1 kazanarak sahadan gülen taraf olarak ayrıldı.

Manchester City-Leicester City maçını izleyen gençler daha sonra kentin tarihi ve turisttik yerlerini de gezdiler. Mancester City'in Balıkesirli oyuncusu İlkay Gündoğan tarafından ağırlanan gençlere yıldız futbolcu tarafından imzalı formalar hediye edildi.

Bu yıl 3.sü düzenlenen turnuvaya Balıkesir'in 20 ilçesi ve bin 130 mahallesinden 22 bine yakın sporcu katıldı. Tunuva da 2., 3. ve 4. Olan takımlar ile Bursa'da Galatasaray- Bursaspor maçını tribünlerden izlemişti.

(EME)



15.05.2017 16:17:06 TSI

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