NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi'nde Anneler Günü'ne özel çikolata kursu gerçekleştirildi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi nisan ayında hayata geçirdiği Kadınlar Kulübü'nde 13 Mayıs cumartesi Anneler Günü'ne özel "Çikolata Kursu" gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çikolata kursunda bayanlar çikolata yapımının detaylarını öğrenerek keyifli vakit geçirdiler. Her hafta farklı etkinlikler yaparak bayanların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan kulüpte atölye çalışmaları, sergiler, sanat, güzellik ve moda gibi bayanların ilgilendiği konularda çalışmalar gerçekleştiriliyor.
(İHA-MET-Y)
15.05.2017 16:17:30 TSI
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