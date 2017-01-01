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Kariyer Gazetesi 8. yaşında

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:17
Kariyer Gazetesi 8. yaşında
Kariyer Gazetesi 8. yaşında

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Kariyer Gazetesi'nin 8. Yıl kutlama yemeği hınca hınç dolu geçerken, gece boyunca eğlence tavan yaptı.
Kariyer Medya Grubu yayınlarından Zonguldak'ta günlük olarak yayın yapan Kariyer Gazetesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kuruluş yıldönümü yemeğinin 8'incisi, Kilise (Yaman) Restoran'da coşku ile kutlandı.
16 Şubat 2009 tarihinde haftalık olarak yayın hayatına başlayan, 2011 tarihinde ise ''GÜNLÜK'' olarak okurları ile buluşmaya başlayan Kariyer Gazetesi kuruluşunun 8'inci yıldönümü adına Kilise (Yaman) Restaurant'ta muhteşem bir kutlama gerçekleştirildi.
Kutlama organizasyonuna; Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, CHP İl Başkanı Ahmet Altun, CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, CHP Kozlu İlçe Başkanı Cengiz Bank, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Geceye önceden belirlenmiş programları nedeniyle katılamayan Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, Özcan Ulupınar ve Ünal Demirtaş telgraflarıyla Kariyer Gazetesi'nin 8. yaşını tebrik ettiler.
Solist ve Gitarist Sercan Yıldırım'ın sahnesiyle başlayan program Kariyer Gazetesi'nin 8. Yaş pastasının kesilmesiyle devam etti.
Kariyer'in 8. Yaş pastası salonda bulunan Belediye Başkanları, İl İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanı ve Kariyer Gazetesi Yetkilileri Çiğdem Şekerci ve Umut Şekerci eşliğinde kesildi.
Kariyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Umut Şekerci günün anlam ve önemini vurguladığı konuşmasında ilk günden bugüne kadar Kariyer Gazetesi'nin yanında olan, destek veren, kutlamaya katılan katılamayan, gecenin hazırlanmasında sponsorluklarıyla destek veren herkese ve Kariyer okurlarına teşekkür etti.
Rising Star Agop Çavuşyan'ın muhteşem sesiyle salondakiler mest olurken, ardından Popstar Firdevs'in sahnesi ve sesiyle gönüllerince eğlendiler. Gecenin bombası ise Agop Çavuşyan ve Firdevs'in birlikte düet yapması oldu.
Gecenin ev sahipleri Umut Şekerci ve Çiğdem Şekerci gece boyunca davetlilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdiler.
Kilise (Yaman) Restoran'ı hınca hınç dolduran davetliler Agop Çavuşyan ve Firdevs'in 4,5 saat süren sahne performanslarıyla doyasıya eğlendiler.
(SÖ-SÖ-Y)

15.05.2017 16:17:40 TSI
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