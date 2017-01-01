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Dünyanın sayılı Sirk Grubu Gaziantep'te

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:18
Dünyanın sayılı Sirk Grubu Gaziantep'te
Dünyanın sayılı Sirk Grubu Gaziantep'te

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Dünyanın sayılı sirk grubu bugün ilk gösterisiyle Gaziantep'te seyircisiyle buluştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gösteriye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Abdülkadir Yüksel ve çok sayıda öğrenci ve aileler katıldı. Şahinbey Spor Salonun da gerçekleşen gösteri, hava akrobasisi, ip cambazları, palyaçolar ve atların heyecan verici şovları ile çoluk çocuk binlerce Gaziantepliye heyecan, coşku ve eğlenceyi bir arada sundu. Denge gösterilerinden, palyaçoların eğlence dolu performanslarına, jonglörlerden, uçan adam gösterilerine ve atlarla yapılan şovlar yer aldı. Gösteri Sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, "Buna benzer güzel etkinlikleri sürdüreceğiz. Rusya Devlet Sirkinin Gaziantep'e gelmesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yapılan hareketlere baktığımızda büyük bir emek var. Emeğin karşılığında nelerin çıktığını görüyoruz. Bizlere çok fazla şey öğretiyorlar. Her zaman bir konuda uzmanlaşmamız gerektiğini görüyoruz" şeklinde konuştu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer de 1,5 saatlik süren gösteriyi ilgiyle takip ettiğini belirterek, "Hayatta ne yaparsanız yapın bunu en güzeliyle yapın. İyi çalışmazsanız karşılığını alamazsınız. Burada yapılan tüm gösteriler uzun bir emeğin sonucudur. Onun için çok çalışacağız ve başaracağız" diye konuştu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel ise emeği geçen sanatçılara başarılar dileyerek, çok güzel bir gösteriyi izlediklerini kaydetti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gösteri 10 gün boyunca Gaziantep'te ücretsiz gösteri yapacak.
(SD-Y)

15.05.2017 16:18:02 TSI
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