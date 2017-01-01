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Engel tanımadılar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Engelliler Haftası çerçevesinde organize edilen ve 30 engelli bireyin sahneye koyduğu, "Renk Verelim" gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olarak eğitim alan ve engelli atölyelerinde çalışan, toplam 30 bedensel veya zihinsel yetersizliği olan bireyin yer aldığı "Renk Verelim" etkinliği, Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşları 20 ila 40 arasında değişen engelli bireyler, 6 aydır devam eden çalışmalar sonucunda ilk kez sahneye çıktı. "Renk Verelim" gösterisinde engelli bireyler; salsa, ritim, zumba, tango, lirik dans, bağlama, elektrogitar performanslarının yanı sıra Türk Halk Müziği solo gösterileri de gerçekleştirdi.

Tüm gösterilerin ücretsiz olduğu etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, "İnsanın istediği sürece engel tanımayacağını vurgulayarak, "Bu güzel gösteriyi hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortada müthiş bir emek var, katkı sunan tüm arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteri, sahneye çıkan engelli bireylere çiçek takdim edilmesi ile son buldu.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 16:18:21 TSI

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