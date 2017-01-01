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Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:18
Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "Mevsim şartlarımız elverdiği ölçüde de sıcak asfalt serim çalışmalarımız tamamlanacaktır"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesi Reşadiye Caddesi'nde sıcak asfalt serme çalışmalarına başlandı.
Fatsa Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi organize olarak yapılan 1 kilometrelik alandaki alt yapı, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, yağmur suyu çalışmalarımız ardından hava şartlarının elverdiği ölçüde sıcak asfalt serme işi yapıldı.
Reşadiye Caddesi'nde yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Reşadiye Caddemizde alt yapı çalışmalarımızın ardından sıcak asfalt serme işine başlandı. Sıcak asfalt çalışmalarımızın 520 metresi tamamlandı. Mevsim şartlarımız elverdiği ölçüde de sıcak asfalt serim çalışmalarımız tamamlanacaktır. Vatandaşlarımıza daha kalite hizmet sunmak için Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte özveriyle çalışıyoruz. Sıcak asfalt çalışmalarımızın ardından Reşadiye Caddemizde baskı beton çalışmalarına başlanacaktır" dedi.
(AA-SLH-Y)

15.05.2017 16:18:23 TSI
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