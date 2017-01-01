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Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği taş toplanma makinesi belediye önünde sergilenmeye başladı. Makinenin çiftçilerin hizmetinde olacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a şükran borçlu olduklarını belirtti.

Makinenin önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Al Duman, "Büyükşehir Belediyesi'nden bir adet taş toplama makinesi talebimiz olmuştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur bu makineyi bize gönderdi. 40 bin lira değeri olan bu makine için sayın Edip Uğur'a çök teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda buna uygun bir traktör satın alacağız. Çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.

(FT)



15.05.2017 16:19:39 TSI

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