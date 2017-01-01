ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:19
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi
Burhaniyeli çiftçileri, Başkan Uğur sevindirdi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği taş toplanma makinesi belediye önünde sergilenmeye başladı. Makinenin çiftçilerin hizmetinde olacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a şükran borçlu olduklarını belirtti.
Makinenin önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Al Duman, "Büyükşehir Belediyesi'nden bir adet taş toplama makinesi talebimiz olmuştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur bu makineyi bize gönderdi. 40 bin lira değeri olan bu makine için sayın Edip Uğur'a çök teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda buna uygun bir traktör satın alacağız. Çok yararlı olacağına inanıyorum" dedi.
(FT)

15.05.2017 16:19:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayvalık MHP'de Mehmet Kaban yeniden başkan seçildi
YEREL

AYVALIK MHP'DE MEHMET KABAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Mahalle Ligi'nin Şampiyonları İngiltere'de
YEREL

MAHALLE LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI İNGİLTERE'DE
Burhaniyeli çevreciler, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL

BURHANİYELİ ÇEVRECİLER, ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Edremit'te Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

EDREMİT'TE ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Burhaniye'de yerli ürünler pazarda yerini aldı
YEREL

BURHANİYE'DE YERLİ ÜRÜNLER PAZARDA YERİNİ ALDI
Burhaniye'de ebru sergisi açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE EBRU SERGİSİ AÇILDI
Burhaniye'de yağmur suyu kanalları temizleniyor
YEREL

BURHANİYE'DE YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR
EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde
YEREL

EHEM'İN ÖĞRENME ŞENLİKLERİ HER YERDE
Üniversitelilere İŞKUR eğitimi
YEREL

ÜNİVERSİTELİLERE İŞKUR EĞİTİMİ
Burhaniye'de Çiftçiler Günü'ne kahvaltılı kutlama
YEREL

BURHANİYE'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NE KAHVALTILI KUTLAMA
Ayvalık sebze ve meyveciler anneleri unutmadı
YEREL

AYVALIK SEBZE VE MEYVECİLER ANNELERİ UNUTMADI
Ayvalık'ta seyir halindeki araç alev aldı
YEREL

AYVALIK'TA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI
Çanakkale Öğretmen Okulu mezunları Burhaniye'de buluştu.
YEREL

ÇANAKKALE ÖĞRETMEN OKULU MEZUNLARI BURHANİYE'DE BULUŞTU.
Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final
YEREL

AYVALIK'TA 3. ULUSLARARASI ÇALIŞTAYA SERGİLİ FİNAL
Genç kaşifler beğeni topladı
YEREL

GENÇ KAŞİFLER BEĞENİ TOPLADI
Ayhan ailesinin acı günü
YEREL

AYHAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Çöplüklerde yine yangın
YEREL

ÇÖPLÜKLERDE YİNE YANGIN
Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 1 YARALI
Tırın dorsesi seyir halinde yanmaya başladı
YEREL

TIRIN DORSESİ SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI
Burhaniye Güreşlerinde Fatih Atlı başpehlivan oldu
YEREL

BURHANİYE GÜREŞLERİNDE FATİH ATLI BAŞPEHLİVAN OLDU
Çiftçiler hayırda buluştu
YEREL

ÇİFTÇİLER HAYIRDA BULUŞTU
Balıkesir Lisesi 132 yaşında
YEREL

BALIKESİR LİSESİ 132 YAŞINDA
20 gün önce ölen zihinsel engelli arkadaşları için doğum günü kutladılar
YEREL

20 GÜN ÖNCE ÖLEN ZİHİNSEL ENGELLİ ARKADAŞLARI İÇİN DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."