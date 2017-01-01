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Vali Civelek annelerle buluştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:20
Vali Civelek annelerle buluştu
Vali Civelek annelerle buluştu

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü münasebetiyle Huzurevinde kalan kadınlar ve şehit anneleriyle bir araya geldi.
Huzurevinde gerçekleşen anlamlı ziyaret ve buluşmada Vali Civelek, tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak huzur, sağlık ve mutlu bir ömür diledi. Civelek, "Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu, sonsuz sevgi, şefkat, merhamet duygularıyla her türlü zorluğa göğüs gererek, büyük özveri ve fedakarlıkla yerine getiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, afiyet, huzur içerisinde uzun ömürler diler, saygılar sunarım" dedi.
(SV-MEF-Y)

15.05.2017 16:20:06 TSI
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