YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Civelek annelerle buluştu

Vali Civelek annelerle buluştu



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Anneler Günü münasebetiyle Huzurevinde kalan kadınlar ve şehit anneleriyle bir araya geldi.

Huzurevinde gerçekleşen anlamlı ziyaret ve buluşmada Vali Civelek, tüm annelerin Anneler Gününü kutlayarak huzur, sağlık ve mutlu bir ömür diledi. Civelek, "Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu, sonsuz sevgi, şefkat, merhamet duygularıyla her türlü zorluğa göğüs gererek, büyük özveri ve fedakarlıkla yerine getiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, afiyet, huzur içerisinde uzun ömürler diler, saygılar sunarım" dedi.

(SV-MEF-Y)



15.05.2017 16:20:06 TSI

NNNN

